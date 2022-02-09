شكرا لقرائتكم خبر «أمن الدولة» ترصد المخاطر السيبرانية على الوثائق الرسمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى الوعي السيبراني والوثائقي، وشرح المخاطر السيبرانية على الوثائق والمحفوظات، إلى جانب توضيح العقوبات المترتبة على تصوير ونشر وتسريب المعلومات والوثائق الرسمية.
وكانت هيئة الأمن السيبراني أطلقت أخيرا «مسرعة أعمال» متخصصة في مجال التقنيات التأسيسية والناشئة ذات الأهمية في نطاق الأمن السيبراني وغيره من مجالات ذات صلة، وذلك من أجل تفعيل بناء متين لذاك النطاق، والذي يستند كليا على منظومة الصناعة والابتكار المحلية.
وأوضحت أن مسرعة الأعمال ستكون محفزة للصناعة المحلية في النطاق المعني، إضافة إلى أنها ستدعم كذلك وجود تكامل وتعاون وثيق بين القطاعين العام والخاص، كما أنها سوف تعزز وتدعم بدورها شتى الجهود التي يتم بذلها في العديد من المبادرات التي تنطلق على غرار الاستراتيجية الوطنية للأمن، وذلك من أجل تحقيق أهداف الأمن السيبراني في المملكة.
أهداف البرنامج
- رفع مستوى الوعي السيبراني والوثائقي
- شرح المخاطر السيبرانية على الوثائق والمحفوظات
- توضيح العقوبات المترتبة على تصوير ونشر وتسريب المعلومات والوثائق الرسمية
كانت هذه تفاصيل خبر «أمن الدولة» ترصد المخاطر السيبرانية على الوثائق الرسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.