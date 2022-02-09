إصدار الخروج النهائي للعمالة المنزلية خلال فترة التجربة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتاحت الإدارة العامة للجوازات لأصحاب العمل الاستفادة من خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة (90 يوما) للعمالة المنزلية عبر منصة أبشر.

وتخص هذه الخدمة من لم تصدر له هوية مقيم وفق 4 شروط، هي: ألا يتجاوز مجموع عدد العمالة المنزلية وغير المنزلية أكثر من 100 عامل، وألا يكون العامل مسجلا كمتوفى أو متغيب عن العمل أو خارج المملكة، وكذلك خلو سجل العامل من المخالفات المرورية، إلى جانب صلاحية جواز سفر العامل التي يجب أن تكون 60 يوما أو أكثر.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت أخيرا عن عزمها فتح 8 وجهات دولية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية من أفريقيا وآسيا خلال الفترة المقبلة. وقالت إن الدول الجديدة التي سيتاح الاستقدام منها ستضاف إلى قائمة الدول المسموح باستقدام العمالة المنزلية منها في موقع «مساند» المعني بخدمات استقدام وإصدار تأشيرات العمالة، البالغ عددها 16 دولة.

ووفقا لبيانات «مساند» الرسمية، فإن الجنسيات المسموح الاستقدام منها حاليا تتمثل في الفلبين، والنيجر، والهند، وباكستان، وبنجلاديش، وسريلانكا، وفيتنام، وموريتانيا، وأوغندا، وإريتريا، وجنوب أفريقيا، ومدغشقر، وأزبكستان، وكمبوديا، ومالي، وكينيا.

العمالة المنزلية في المملكة

