مزاد الكتروني للوحات المميزة عبر «أبشر» اليوم

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وكانت منصة «أبشر» كشفت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، نهاية الشهر الماضي عن اللوحات الأعلى سعرا لكل فئة في مزاد اللوحات الالكتروني؛ حيث سجلت اللوحة الأغلى سعرا، أكثر من 73 ألف ريال.
وظهر ذلك من خلال إنفوجرافيك يوضح أسعار اللوحات لكل فئة (ذهبي – فضي - برونزي)؛ مباركا للفائزين باللوحات المميزة في مزاد اللوحات الالكتروني.
وبينت المنصة أن أعلى اللوحات سعرا في المزاد حصلت عليه اللوحة الفضية «د ب ي 2222» بـ73.025 ألف ريال، تلتها اللوحة الفضية «ق د ع 8» بتحقيقها 48.934 ألف، فيما وصل مزاد اللوحة البرونزي «ط ط ط 91» إلى 46 ألف ريال.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.