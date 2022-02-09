شكرا لقرائتكم خبر مزاد الكتروني للوحات المميزة عبر «أبشر» اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد الكتروني على اللوحات المميزة اليوم عبر منصة «أبشر» حتى يوم الأحد المقبل. ويتيح المزاد لمالكي السيارات المشاركة في المزاد وشراء اللوحات المميزة عبر آلية الدخول لمزاد اللوحات الالكتروني. ويأتي ذلك تسهيلا على الأفراد الراغبين في تسجيل لوحات مركباتهم بأرقام وأحرف مميزة، (خصوصي، نقل خاص، دراجة آلية)، من خلال المنصة.

وكانت منصة «أبشر» كشفت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، نهاية الشهر الماضي عن اللوحات الأعلى سعرا لكل فئة في مزاد اللوحات الالكتروني؛ حيث سجلت اللوحة الأغلى سعرا، أكثر من 73 ألف ريال.

وظهر ذلك من خلال إنفوجرافيك يوضح أسعار اللوحات لكل فئة (ذهبي – فضي - برونزي)؛ مباركا للفائزين باللوحات المميزة في مزاد اللوحات الالكتروني.

وبينت المنصة أن أعلى اللوحات سعرا في المزاد حصلت عليه اللوحة الفضية «د ب ي 2222» بـ73.025 ألف ريال، تلتها اللوحة الفضية «ق د ع 8» بتحقيقها 48.934 ألف، فيما وصل مزاد اللوحة البرونزي «ط ط ط 91» إلى 46 ألف ريال.

الدخول عبر منصة «أبشر»

