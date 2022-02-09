توقيف 9 مقيمين سرقوا كابلات وأجهزة كهربائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم 9 مقيمين سرقوا كابلات وأجهزة كهربائية من مواقع متعددة. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة في بيانه أمس، أن شرطة المنطقة قبضت على 9 مقيمين، منهم 5 من الجنسية الهندية و4 من الجنسية الباكستانية، سرقوا كابلات وأجهزة كهربائية من مواقع متعددة. وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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