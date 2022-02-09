شكرا لقرائتكم خبر 3 ملايين زائر لبوابة أمانة جدة الرقمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكشف التقرير عن إرسال أكثر من مليون و100 ألف رسالة نصية للمستفيدين، واستقبال 2.700 بلاغ للدعم الفني، و2.625 طلبا لرخصة محل تجاري، و110 طلبات لرخص العربات والمركبات، و1.539 مشاركا في خدمة القرعة الالكترونية، بالإضافة لتسجيل 38.110 مواعيد الكترونيا، وأكثر من 1.300 مشارك في انتخابات طوائف المهن.
وسجل موقع الأمانة 192 طلبا لإضافة السجلات التجارية، وجرى اشتراك 41,903 كحسابات بالنفاذ الموحد في الموقع، و31 طلب تفعيل وتحديث لبيانات الحساب، بالإضافة إلى 19,190 عبر البوابة كأصدقاء متطوعين بالأمانة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.