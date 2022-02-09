شكرا لقرائتكم خبر وزير العدل: منظومة القضاء تدعم حقوق الإنسان بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن منظومة القضاء تدعم حقوق الإنسان في المملكة التي تلتزم بالمواثيق والاتفاقيات الدولية.

وكان الصمعاني التقى أمس الأول وزير حقوق الإنسان والأقليات البريطاني اللورد طارق أحمد في الرياض. وجرى خلال اللقاء مناقشة التطورات التي شهدتها المملكة في المجال العدلي، وأثرها في تعزيز حقوق الإنسان.

وأشار إلى ما يحظى به المرفق العدلي من عناية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الذي كان له الأثر البارز في تطوير المنظومة العدلية ورفع كفاءة الخدمات والعمل العدلي بما يدعم حقوق الإنسان ويسهم في استقرار الحقوق.

كما جرى التعريف بمنظومة التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها ولي العهد والتي أخذت بأحدث التوجهات القانونية الدولية الحديثة، وراعت التزامات المملكة في المواثيق والاتفاقيات الدولية، ودور هذه التشريعات في تحقيق الشفافية والعدالة.