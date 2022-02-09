ضبط مليون قرص مخدر في براميل بلاستيكية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبط رجال حرس الحدود تهريب مليون قرص مخدر في براميل بلاستيكية.

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني أن المتابعة الأمنية لنشاطات ومحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البحرية في قطاع الوجه بمنطقة تبوك من إحباط محاولة تهريب 1,056,162 قرص إمفيتامين مخدر، وضبطها مخبأة في براميل بلاستيكية، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

.. و9.2 كجم حشيش بحوزة مواطن

ضبطت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة 9.2 كجم حشيش بحوزة شخص. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن إدارة مرور محافظة جدة تمكنت من القبض على مواطن بحوزته 9.2 كيلو جرامات من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.