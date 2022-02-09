تعرف على الأراضي المشمولة بقرار تسوير الأراضي الفضاء

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في السعودية المرحلة الأولى من تنفيذ تنفيذ قرار تسوير الأراضي الفضاء، إذ يستهدف القرار ملَّاكَ الأراضي الفضاء (التجارية) الواقعة على المحاور الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية في المدن الرئيسة (الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحاضرة الدمام)، والتي ستوضح عبر برنامج (GIS) ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري. وكانت الوزارة قد أطلقت حملة بهذا الخصوص، حيث جاءت على مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولى إعلان المحاور المستهدفة وإطلاق دليل التسوير في الأول من يناير الجاري، على أن تبدأ المرحلة الثانية والمتمثلة في الرقابة وتطبيق اللائحة ورصد امتثال الملاك اعتباراً من شهر يوليو 2022، ويهدف القرار إلى تحسين المشهد الحضري عبر توحيد مظهر الأراضي الفضاء المحيطة بالمباني، والحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي وحمايتها من التعديات وتوضيح حدود الملكية للأرض.



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