114 حريقا يوميا معدل الحرائق خلال يناير في السعودية

باشرت المديرية العامة للدفاع المدني خلال شهر يناير الماضي 3536 عملية إطفاء في مناطق المملكة، وذلك بمعدل 114 حريقا يوميا. ونوهت المديرية بأهمية اتباع تعليمات السلامة، وتوفير جهاز كاشف الدخان لدوره الإيجابي في الوقاية من الحريق وإخلاء الموقع قبل انتشار الحريق مما يحد بمشيئة الله من المخاطر المحتمل وقوعها.



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