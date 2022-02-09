شكرا لقرائتكم خبر عن الثاني عالمياً.. «الصحة الخليجي» يشيد بإنجازات المملكة في مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - قدمت الصحة السعودية 58,812,295 جرعة من لقاح كورونا

- تنفيذ 38,791,981 من الفحوصات

- أكثر من 5 مليون مستفيد تمت خدمتهم في عيادات تطمن الخاصة بكورونا

أشاد مجلس الصحة الخليجي بالجهود والمنجزات الطبية التي حققتها وزارة الصحة السعودية بكوادرها الوطنية خلال مواجهة جائحة كورونا، وذلك في بيان نشره المجلس عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعية.

وأشار إلى أن من أهم انجازات وزارة الصحة السعودية حصولها على المركز الثاني عالمياً في مواجهتها لجائحة كورونا وذلك بحسب التصنيف العالمي لوكالة بلومبيرغ.

كما استطاعت الصحة في المملكة العربية السعودية الوصول على ما يزيد عن نسبة 90% في تحصين الفئة العمرية من 60 سنة فأكثر، والوصول إلى نسبة 95,9% في رقم التحصين المستهدف، ووصول نسبة التعافي من المصابين بفايروس كورونا ما نسبته 95,4%.

وقدمت الصحة السعودية 58,812,295 جرعة من لقاح كورونا، و38,791,981 عدد الفحوصات، وأكثر من 5 مليون مستفيد تمت خدمتهم في عيادات تطمن الخاصة بكورونا.

هذا وذكر مجلس الصحة الخليجي في بيانه بأن هذا الارتفاع الإيجابي في الأرقام يعكس أثر وفعالية النهج الذي تسير عليه وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية في مواجهة جائحة كورونا، فيما اختتم البيان بأن المجلس فخور بما تحققه الصحة السعودية.