شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير تركي بن عبدالعزيز بن ثنيان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحب السمو الأمير تركي بن عبدالعزيز بن ثنيان - رحمه الله -، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض. وأدى الصلاة مع سموه سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي وأصحاب السمو الأمراء أبناء الفقيد (عبدالعزيز ، وفيصل ، وسلطان) وعدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين.