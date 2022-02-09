شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال قاصدات الروضة الشريفة وسط احترازات مشددة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستقبل الوكالة المساعدة للشؤون التنفيذية والميدانية النسائية بالمسجد النبوي، أفواج القاصدات للصلاة في الروضة الشريفة، إذ تعمل على تنظيم دخولهن وخروجهن أفواجاً وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

وتبدأ مرحلة دخولهن للروضة الشريفة بالحجز المسبق في تطبيق اعتمرنا، ومن ثم مطابقة الترميز الرقمي "الباركود"، مع التأكد من درجة الحرارة وتعقيم اليدين وذلك عبر الأجهزة المخصصة لذلك، والبقاء في منطقة الفرز لحين وقت الدخول، وبعد أدائهن للصلاة يهدى لهن ماء زمزم ويتم تعقيم المواقع بعد خروج كل فوج وإعادة تهيئتها للمجموعة التالية لتحقيق أقصى درجات السلامة للقاصدات.

يذكر أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تعمل على مدار الساعة لتهيئة الروضة الشريفة للقاصدين والقاصدات، وفق أعلى معايير الأمن والسلامة.