شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مساعد وزير الداخلية ينفي دمج تطبيقي «توكلنا» و«أبشر» عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تطبيق "أبشر" وفر ما يقارب 17 مليار ريال سنوياً

نفى صاحب السمو الأمير د. بندر بن عبدالله بن مشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ما تم تداوله خلال وسائل الإعلام حول دمج تطبيقي "توكلنا" و"أبشر".

وأوضح الأمير بندر بن عبدالله خلال جلسة حوارية في مؤتمر الابتكار ومستقبل العمل الحكومي بعنوان "دور الابتكار في تحقيق رؤية المملكة 2030"، أن تصريح أحد الزملاء في وقت سابق خلال مؤتمر LEAP كان عفوياً، وربما يعبر عن وجهة نظره فقط.

وذكر أنه لا يوجد توجه من هذا النوع، موضحا أن بين تطبيقي توكلنا وأبشر تكامل كبير، وأن الوطن بحاجة لهما معا، لافتا إلى أن تطبيق "أبشر" أمامه طريق طويل حتى يغلق فجوات كثيرة في التحول الرقمي داخل وزارة الداخلية.

وبين أن تطبيق "أبشر" وفر ما يقارب 17 مليار ريال سنويا سواء على مقدم الخدمة أو المستفيد أو على مستوى المجتمع كاملا، مبينا أن للتطبيق آثار جميلة جدا على المجتمع، وقد ساهم في حفظ جهد ووقت الناس.