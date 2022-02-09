خالد الفيصل يستقبل مدير فرع عقارات الدولة بجدة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة، مدير فرع الهيئة العامة لعقارات الدولة بجدة (المكلف) المهندس عبدالرحمن ولي. واستمع أمير مكة إلى شرح عن إستراتيجية الهيئة نحو حماية عقارات الدولة، ودورها التنموي والاقتصادي، وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق، إضافة إلى خطط وأعمال لجان النظر في طلبات تملك العقارات في ضوء القواعد المنظمة لذلك.



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