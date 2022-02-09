إحباط تهريب مليون حبة كبتاجون في تبوك

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات ومحاولات تهريب المخدرات الى المملكة ، أسفرت عن تمكن الدوريات البحرية في قطاع الوجه بمنطقة تبوك من إحباط محاولة تهريب (1,056,162) قرص إمفيتامين مخدر ، وضبطها مخبأة في براميل بلاستيكية، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.



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