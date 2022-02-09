شكرا لقرائتكم خبر عن اقتران القمر بعنقود نجوم الثريا .. اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يُرصد بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم، وبداية الليل, القمر الأحدب المتزايد مقترنًا بعنقود نجوم الثريا -الشقيقات السبع-، وقرب نجم الدبران الأحمر.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن عنقود الثريا لن يكون مشاهدًا بالعين المجردة من داخل المدن بسبب التلوث الضوئي الذي يطمس الأضواء الطبيعية في قبة السماء ولكن يمكن رؤيته بسهولة عبر المنظار أو التصوير الرقمي، في حين يُشاهد نجم الدبران بكل سهولة.

وبين أن القمر والدبران والثريا تتحرك سويًا نحو الغرب عبر السماء، وذلك نتيجة لدوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق، حيث يمكن ملاحظة مكان القمر بالنسبة للثريا هذه الليلة ورصد موقعه يوم غدٍ الخميس، فيما سيُلاحظ أن القمر ابتعد شرقًا مقارنة بهذا اليوم.