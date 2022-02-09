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بالفيديو .. تنفيذ الأعمال النهائية لطريق صفوى رأس تنورة

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الدمام - شريف احمد - • صب 1937 من الألواح الخرسانية للجسر البري لدوار صفوى

دخل العمل بطريق صفوى رأس تنورة مرحلته الأخيرة ، هذا المشروع الذي بدأ العمل فيه منذ عام 2008 م ، وتبلغ قيمة مرحلته الأخيرة 394 مليون ريال ، وقد بدأ العد التنازلي لإنجازه ، حيث لم يتبقى من تسليم المشروع بحسب العقد سوى 10 أشهر تقريبا .

وأكد مدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد الغامدي بأنه تم الانتهاء من طبقة الأساس الأسفلتي الأولى بطول 3 كم ، وصب 242 كمرة بالكامل ، وصب 1937 من الألواح الخرسانية من إجمالي 1970 للجسر البري لدوار صفوى.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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