شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. تنفيذ الأعمال النهائية لطريق صفوى رأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • صب 1937 من الألواح الخرسانية للجسر البري لدوار صفوى

دخل العمل بطريق صفوى رأس تنورة مرحلته الأخيرة ، هذا المشروع الذي بدأ العمل فيه منذ عام 2008 م ، وتبلغ قيمة مرحلته الأخيرة 394 مليون ريال ، وقد بدأ العد التنازلي لإنجازه ، حيث لم يتبقى من تسليم المشروع بحسب العقد سوى 10 أشهر تقريبا .

وأكد مدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد الغامدي بأنه تم الانتهاء من طبقة الأساس الأسفلتي الأولى بطول 3 كم ، وصب 242 كمرة بالكامل ، وصب 1937 من الألواح الخرسانية من إجمالي 1970 للجسر البري لدوار صفوى.