شكرا لقرائتكم خبر عن حملات ميدانية على المنشآت التجارية لمعالجة التشوه البصري بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذّت أمانة العاصمة المقدسة أمس حملة ميدانية على المنشآت التجارية والغذائية، وذلك ضمن جهودها لمعاجلة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالعاصمة المقدسة.

وأوضحت الأمانة أنه نُفذت حملات ميدانية على المنشآت التجارية والغذائية، لمعالجة التشوه البصري لواجهات المحلات وذلك بتحسين عدد من واجهات المحال التجارية والغذائية في عدد من المواقع ضمن نطاق بلدية الشرائع.

من جانبٍ آخر واصلت بلدية العمرة الفرعية جهودها في رفع اللوحات الدعائية المخالفة في عدد من المواقع ضمن النطاق الإشرافي للبلدية.

وأكدت الأمانة أنها تعمل جاهدة على معالجة التشوه البصري وتسعى لتعزيز الوعي والسلوك الحضاري وحماية المرافق والطرق العامة، داعية الجميع بضرورة التعاون بالإبلاغ عن المخالفات أو الملاحظات عبر الرقم الموحد 940 أو من خلال مواقع التواصل الرسمية.