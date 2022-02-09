شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل /انخفاض الحالات الحرجة بكورونا في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة خلال الـ 24 ساعة الماضية، (3162) إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وتعافي (4088) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (1054) حالة، وتسجيل 3 وفيات. وبينت الإحصائية، أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (719136) إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي (678332) حالة، والحالات النشطة (31842). ووصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8962) حالة "يرحمهم الله جميعًا". ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).