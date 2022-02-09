شكرا لقرائتكم خبر عن «تجمع مكة المكرمة الصحي»: إنشاء أول سجل لمرضى الزوائد الأنفية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع تجمع مكة المكرمة الصحي ممثلا في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة اليوم، اتفاقية لإنشاء أول سجل لمرضى الزوائد الأنفية يعتمد على تحليل البيانات العملية والأدلة الواقعية.

وتأتي الاتفاقية ضمن جهود التجمع الصحي لمكافحة الأمراض غير المعدية وتوفير قاعدة بيانات لمزيد من البحث والتحليل وتعزيز التشخيص والعلاج لتحسين جودة حياة الأشخاص الذين يعانون من التهاب الجيوب الأنفية المزمن مع الزوائد الأنفية .

يذكر أن سجل مرضى الزوائد الأنفية يعمل على سد الفجوة عبر جمع بيانات صحية لـ 300 - 400 شخص يعانون من هذه الحالة، من أجل تقييم حالتهم بدقة، ووضع خطة عمل لتقليل نسبة انتشار المرض، وتوفير العلاج .

كما سيدعم سجل المرضى أيضًا تطوير السياسات الطبية المبتكرة لضمان رضا أفراد المجتمع تجاه الخدمات الصحية المقدمة ، إلى جانب تكثيف خطط الوقاية من الأمراض في المملكة.