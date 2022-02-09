شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 7 منشآت تجارية مخالفة للاحترازات بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية خلال اليومين الماضيين 5,654 جولة رقابية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المنشآت التجارية والمرافق العامة، ومن خلالها رُصدت 21 مخالفة، وإغلاق 7 منشآت مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة مرتبطة، حيث تنوعت مخالفات الإجراءات الاحترازية ما بين عدم التقيد بالتباعد ولبس الكمامة بالشكل الصحيح أو عدم الالتزام بإبراز تطبيق "توكلنا".