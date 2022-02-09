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إغلاق 7 منشآت تجارية مخالفة للاحترازات بجدة

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الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية خلال اليومين الماضيين 5,654 جولة رقابية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المنشآت التجارية والمرافق العامة، ومن خلالها رُصدت 21 مخالفة، وإغلاق 7 منشآت مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة مرتبطة، حيث تنوعت مخالفات الإجراءات الاحترازية ما بين عدم التقيد بالتباعد ولبس الكمامة بالشكل الصحيح أو عدم الالتزام بإبراز تطبيق "توكلنا".

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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