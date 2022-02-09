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4918 جولة رقابية على المساجد للتأكد من تطبيق الاحترازات بالشمالية

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الدمام - شريف احمد - نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية، خلال شهر جمادى الآخرة الماضي،4918 جولة رقابية على جوامع ومساجد المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، الصحية للحد من انتشار فيروس .

وتأتي هذه الجولات للتأكد من تطبيق لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة، وتحقيق التباعد الجسدي، وترتيب الصفوف، وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة المصلين، وتعزيز الصحة العامة في مختلف مناطق المملكة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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