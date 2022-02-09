شكرا لقرائتكم خبر عن 4918 جولة رقابية على المساجد للتأكد من تطبيق الاحترازات بالشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية، خلال شهر جمادى الآخرة الماضي،4918 جولة رقابية على جوامع ومساجد المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتأتي هذه الجولات للتأكد من تطبيق لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة، وتحقيق التباعد الجسدي، وترتيب الصفوف، وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة المصلين، وتعزيز الصحة العامة في مختلف مناطق المملكة.