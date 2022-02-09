شكرا لقرائتكم خبر العلم السعودي يظهر للمرة الأولى قبل 295 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وثقت دارة الملك عبدالعزيز أربع مراحل مرت بها العناصر الدلالية للعلم السعودي، وذلك منذ ظهوره للمرة الأولى قبل 295 عاما، في (1727م - 1139هـ)، وأشارت إلى أن العلم السعودي مر بأربع مراحل متعددة وصولا إلى شكله الحالي، وذلك بحسب موقعها الرسمي على تويتر. من أسماء العلم السعودي

البيرق

اللواء

الراية عناصره الدلالية كلمة التوحيد

السيف المسلول مراحل مر بها العلم السعودي الأولى: 1727 - 1890م (1139 - 1309هـ) اعتمد العلم السعودي بكلمة التوحيد في الدولة السعودية الأولى والثانية

الثانية: في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، رحمه الله، أضيف سيفان متقاطعان

الثالثة: استبدال السيفيين المتقاطعين بسيف مسلول في الأعلى

الرابعة: أصبح السيف المسلول تحت كلمة التوحيد

كانت هذه تفاصيل خبر العلم السعودي يظهر للمرة الأولى قبل 295 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.