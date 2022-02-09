شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وسحب ممطرة على بعض مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، والأجزاء الغربية من وسط المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئيَا تخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وكذلك الحدود الشمالية (عرعر)، الجوف (سكاكا) وحائل، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة (جدة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 25-50كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الأوسط ومن متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزئيين الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزئيين الشمالي والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.