شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير يرأس اجتماع المشهد الحضري الـ48 بـ «بلقرن» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رأس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة، اجتماع المشهد الحضري الـ48، الذي تشرف عليه هيئة تطوير منطقة عسير، وتنفذه أمانة المنطقة وبلدياتها.

واستعرض الاجتماع أعمال المتنافسين في مسابقة معالجة التشوه البصري في محافظة بلقرن ومراكزها، في تجربة هي الأولى من نوعها، حيث يتم تشكيل 5 فرق من جميع البلديات بالقرعة، واختيار قائد لكل فريق من الفرق الخمسة، وتوزيع مراكز محافظة بلقرن الـ ٩ مع وسط المحافظة على الفرق الخمسة بالقرعة؛ ليكون نطاق كل فريق مكوناً من موقعين منها، كما يبتكر كل فريق حلولاً متميزة لمعالجة مظاهر التشوه البصري الخمسة المرصودة، ويعُد كل فريق عرضاً لمظاهر التشوه المرصودة وأفكاراً لمعالجتها، وتنفذ البلدية المعنية في محافظة بلقرن فكرة وتصميم المجموعة الفائزة بمشاركة المشهد الحضري في الإشراف على التنفيذ لضمان إتقان التنفيذ، كما يتم توزيع التصميم الفائز على جميع البلديات للاقتداء به في الحالات المشابهة، ويمنح الفريق الفائز جوائز عينية وشهادات تكريم.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع التنافس بيـن منسوبي القطاع البلدي بمنطقة عسير، لإيجاد أفكار وحلول متميزة لمعالجة التشوهات البصرية بمختلف أنواعها بأفكار خلاقة وتكاليف بسيطة، إلى جانب نشر ثقافة المبادرة لدى أفراد المجتمع.

ويشرف على المسابقة سمو رئيس هيئة تطوير عسير، فيما تتكون لجنة التحكيم من الدكتور أحمد بن محمود عبد الله " عضواً أكاديمياً "، والمهندس عبد الرحمن بن سعد القرني " عضواً ممثلاً للأهالي"، وإدارة المشهد الحضري بأمانة منطقة عسير.

كما رعى سمو الأمير تركي بن طلال، ورشة عمل " تصميم الساحات والميادين العامة "، التي نظمتها إحدى الشركات الهندسية بالتعـاون مع أمانة منطقة عسير، وذلك في مقر لجنة التنمية الاجتماعية بمركز باشوت بمحافظة بلقرن.

وتهدف ورشة العمل إلى وضـع لائحة المنافسة لتصمـيم السـاحات والميادين العـامة، ويشارك فيها أكاديميون وفنانون تشكيليون وطلاب من كلية الهندسة وعدد من أهالي محافظة بلقرن ومعلمون وطلاب.

واستعرضت الورشة معايير المشهد الحضري للمنطقة، ومحور تنفيذ المجسمات الجمالية والميادين، وعددا من الصور الجوية لمشروعات بلدية أعيد تصميمها واختيارها كنماذج للتغيير، فيما تم مناقشة توجيه المصممين للحديث عن الموروث والانسجام مع إستراتيجية منطقة عسير " قمم وشيم"، وتوجيه رسالة للمارة عبر الطريق من أرض الواقع، إضافة إلى استبعاد المجسمات غير المتوافقة مع معايير المشهد الحضري.

وفي ختام الورشة اعتمـد سـمو رئيس هيئة تطوير عسير، مسابقة " كـوادر " بمحاورهـا التي خرجت بها الورشة، وتستهدف 12 موقعاً في محافظة بلقرن.