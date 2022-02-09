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موريتانيا تدعم استضافة المملكة إكسبو 2030

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الدمام - شريف احمد - أكدت موريتانيا دعمها الكامل ومساندتها لطلب المملكة العربية لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الموريتانية في بيان لها: «إنه بالنظر إلى خصوصية علاقات الأخوة والتعاون الوثيق بينها وبين المملكة العربية السعودية، وبالنظر إلى الدور السعودي الرائد على الصعيد العربي والإسلامي، تعلن دعمها الكامل لهذا الترشح، وسعيها الحثيث لحشد الدعم له من طرف الدول الشقيقة والصديقة، مؤازرة للجهود الشاملة في المملكة، وتعزيزا للحضور العربي في المحافل الاقتصادية الدولية».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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