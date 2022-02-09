شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تدعم استضافة المملكة إكسبو 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت موريتانيا دعمها الكامل ومساندتها لطلب المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الموريتانية في بيان لها: «إنه بالنظر إلى خصوصية علاقات الأخوة والتعاون الوثيق بينها وبين المملكة العربية السعودية، وبالنظر إلى الدور السعودي الرائد على الصعيد العربي والإسلامي، تعلن دعمها الكامل لهذا الترشح، وسعيها الحثيث لحشد الدعم له من طرف الدول الشقيقة والصديقة، مؤازرة للجهود الشاملة في المملكة، وتعزيزا للحضور العربي في المحافل الاقتصادية الدولية».