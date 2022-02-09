شكرا لقرائتكم خبر عن 21 ألف مستفيد من طوارئ الملك خالد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم مستشفى الملك خالد خدماته العلاجية والتشخيصية في أقسام الإسعاف والطوارئ لـ 21.731 مستفيدا، وذلك خلال العام الماضي.

وبلغ عدد المستفيدين من العيادات الخارجية 10.215 مستفيدا، والمنومين 7.976 مريضا، وعدد العمليات في المستشفى 2.753.

وفي سياق متصل نجح الفريق الطبي بالمستشفى في إنهاء معاناة مريضة كانت تعاني آلاما شديدة في أسفل البطن، وبعد إجراء التحاليل والفحوصات بواسطة الموجات فوق الصوتية والتصوير المقطعي تبين وجود ورم السرطان المصلي البوقي في الرحم، وعلى الفور باشر الفريق الطبي بإجراء تدخل جراحي ناجح من خلال إزالته بالمنظار بالكامل، وكُللت العملية بالنجاح وغادرت وهي بصحة جيدة.