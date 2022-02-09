شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل 1972 متدربا بمختلف التخصصات في مستشفيات حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت صحة حفر الباطن عن الانتهاء خلال عامي 2020 - 2021 من تأهيل 1972 متدربا ومتدربة، في عدد من التخصصات الصحية والإدارية بالمستشفيات التابعة لها، مشيرة إلى أنه جرى تدريب 1392 خلال 2020، و580 في 2021.

وأوضحت أنه تم خلال 2020 تدريب 1350 متدربا ومتدربة من الجامعات الحكومية، و42 من الجامعات والكليات الخاصة.

المستشفى المركزي

أوضحت صحة حفر الباطن أن المستشفى المركزي أنهى في 2021، تدريب 224 بقسم التمريض، بينهم اثنان من طلبة الامتياز، و67 متدربا بقسم المختبر، بينهم 10 طلبة امتياز، ومتدرب واحد فقط في قسم المستودعات، ومتدرب في قسم الصحة الإلكترونية، ومتدرب في قسم الموارد البشرية، بالإضافة إلى تدريب طالبي امتياز بتخصص طبيب، و3 متدربين في قسم المحاسبة، و8 متدربين ومتدربات في قسم الصيدلة وطالب امتياز، ومتدرب في قسم الصيانة الطبية، ومتدرب في التوعية الصحية، ومتدرب في قسم العلاج الطبيعي، بمجموع 295 متدربا، بالإضافة إلى 15 طالب امتياز.

الولادة والأطفال

وبيّنت الصحة أنه تم خلال عام 2021 تدريب 182 متدربا ومتدربة في مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن، منهم 25 طبيب امتياز، ومتدرب بقسم التثقيف الصحي، ومتدرب بقسم المعلوماتية الصحية ومتدرب بتخصص أخصائي مختبر، ومتدربة قبالة، ومتدرب بتخصص أخصائي تمريض، إضافة إلى 19 متدربا بقسم الموارد البشرية، ومتدربين اثنين في الصيدلة، و117 في التمريض، ومتدرب في علم الاجتماع، و8 في قسم المختبرات الإكلينيكية، ومتدرب في المحاسبة، و3 متدربين في قسم تطبيقات الحاسب الآلي والسكرتارية، وأخيرا متدرب سلامة وصحة مهنية.

مستشفى الملك خالد

وأضافت الصحة أنه تم الانتهاء من تدريب 88 في مستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن، منهم 16 طبيبا/ هـ، و42 ممرضا /هـ، و14 صيدليا /هـ، و3 متدربين في الإدارة، و13 متدربا /هـ في التخصصات الطبية الأخرى.