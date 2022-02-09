شكرا لقرائتكم خبر عن حدائق وميادين القطيف تتزين بمليوني زهرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تزينت محافظة القطيف، بمليوني زهرة متنوعة الأشكال والألوان، لتجميل مدن وحدائق وميادين المحافظة، وتضفي عليها جمالًا وبهجة للناظرين، إضافةً إلى تحسين جودة الهواء، وتوفير بيئة صحية.

من ناحيتها، دربت بلدية القطيف، متدربات الأمن والسلامة على كيفية مواجهات الحوادث، والتعرف على أسباب الحرائق وكيفية إطفائها، والتعرف على أُسس الإسعافات الأولية والتعامل مع أجهزة وسائل السلامة، ضمن برامج تحقيق السلامة وحماية الممتلكات وبهدف زيادة الخبرات، وذلك بالتعاون مع الدفاع المدني.

وكثفت البلدية أعمال سفلتة شارع مصرف الملاحة بطول 1100 متر، وعرض 25 مترًا، ابتداءً من شارع سهل بن حنيف حتى شارع زين العابدين، رفعًا لكفاءة مستوى أداء الطرق.

على جانب آخر، دعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات تدني النظافة، والمساهمة في تحسين المشهد البلدي، من خلال حملة «صوّر وأرسل»، التي تستهدف من خلالها تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.

وتستهدف الأمانة من هذه الحملة توعية المواطن وتعزيز دوره في تحسين المشهد الحضري، وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن التشوه البصري من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق «بلدي».