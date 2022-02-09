شكرا لقرائتكم خبر عن رفع وتيرة العمل وتعزيز الأداء لتحسين المشهد الحضري في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، أهمية رفع وتيرة العمل، وتعزيز جودة الأداء، والتركيز على المحاور الأساسية لأهداف برنامج تحسين المشهد الحضري، الذي يركز على تحسين جودة الحياة، ومسارات التحسين في مجال أنسنة المدن، وذلك خلال الاجتماع المرئي الذي عقده بمقر الأمانة، بحضور عدد من القيادات رؤساء البلديات؛ لمناقشة إنجازات الأمانة والبلديات، التي تستهدف ضمان معالجة التشوه البصري في المنطقة.

تعاون وربط

وأشار إلى أهمية التعاون والربط مع الجهات ذات العلاقة؛ لتتحرك القطاعات تزامنًا مع أعمال برنامج الأمانة في تحسين المشهد الحضري، الذي تعمل عليه البلديات التابعة، ومعالجة العشوائيات لبعض المواقع، مؤكدًا أهمية طرح الفرص الاستثمارية وإبرازها ومتابعتها.

ملاحظات ومعالجات

واطّلع على عرض وكيل الأمين للتعمير والمشاريع م. مازن بخرجي، وتضمن عددًا من المسارات والمحاور، أهمها خطة الأمانة لتحسين المشهد الحضري، ونماذج وتقارير التحليل والرصد للبلديات في أعمال تحسين عناصر التشوه، والوقوف على أبرز الملاحظات والمعالجات لإزالة التشوهات، ونماذج لأساليب المعالجة المقترحة، التي قدمتها البلديات.

مؤشرات الأداء

وناقش م. الجبير إحصائيات الرقابة خلال الأسبوع الماضي، وجولات المراقبين ومؤشرات أدائهم، وتقييم مسار جودة إغلاق بلاغات «940»، بالإضافة إلى إحصائيات بلاغات التشوه البصري، بجانب عرض لدليل استخدام تطبيق بلاغاتي الخاص بأمانة المنطقة الشرقية لرصد مظاهر التشوهات البصرية، ومتابعة معالجتها.

المعاملات الإلكترونية

كما اطلع على أبرز تحديثات نظام المعاملات الإلكترونية، وأهم الدورات التدريبية وورش العمل على نظام الاتصالات الإدارية، وإحصائيات نظام المعاملات الإلكترونية ونسبة التحول الرقمي للمعاملات، ووصل إجمالي عدد العمليات على النظام منذ بداية تطبيق النظام 2.510.345 معاملة، وتسجيل 956 مستخدمًا في اليوم الواحد، وبلغت عدد الزيارات للنظام خلال شهر يناير الماضي، 293.434 زائرًا، مسجلًا 2.101 مستخدم للنظام.

أساليب مبتكرة

واستعرض أبرز إنجازات معالجة التشوه البصري، في بلدية الخفجي، وأهم التطورات التي تم استحداثها، كنموذج عملية التحليل والرصد للمحاور المستهدفة، كالاستفادة من بعض الخدمات التي تعمل بالطاقة الشمسية لأغراض الإنارة وشحن الأجهزة الإلكترونية على طول كورنيش المحافظة، بالإضافة إلى تجربة البلدية في أنسنة المدن، وعمليات الزراعة والتشجير بالأماكن العامة وكورنيش الخفجي واستخدام أساليب مبتكرة للخدمات المقدمة لزوار الحدائق، والفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة ضمن محاور خطتها، التي سيتم طرحها.