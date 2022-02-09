شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خدمات لوجيستية تكاملية للمرضى المحتاجين ومرافقيهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستهدف اتفاقية التعاون المشتركة، التي وقّعها الرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي د. عبدالعزيز الغامدي، ورئيس مجلس إدارة جمعية «ترابط» لرعاية المرضى د. إبراهيم العريفي، تقديم الخدمات اللوجيستية التكاملية للمرضى المحتاجين ومرافقيهم بالمنطقة الشرقية، ومنها صرف وتوصيل الأجهزة الطبية، وإسكان المرضى ومرافقيهم من خارج المنطقة، بالإضافة إلى توفير سيارات النقل الإسعافي، والفريق الطبي للرعاية المنزلية.

بدوره، أثنى د. الغامدي على العمل المؤسسي لجمعية «ترابط»، وأن الجمعية ذات مسؤولية وشراكة مع التجمع في خدمة المرضى بشكل أفضل، موضحًا أن الإدارة التنفيذية للخدمات الإكلينيكية المشتركة بالتجمع، تحدد حالات المرضى المحتاجين للخدمات، التي تقدمها «ترابط»، مع تطبيق جميع الإجراءات والمعايير المعتمدة لتقديم الخدمة، وإرسالها من خلال نماذج معتمدة بين الطرفين، ويقوم العمل على المساندة بين الطرفين حسب الإمكانات المتاحة.

من ناحيته، أكد د. العريفي أن الاتفاقية تستهدف إيجاد بيئة عمل متكاملة بين الطرفين لتحقيق تعاون مثمر بين التجمع الشرقية و«ترابط» في سبيل مصلحة المرضى المحتاجين ومرافقيهم بالدرجة الأولى.

فيما أكد الأمين العام لجمعية «ترابط» ناصر الزاهد أن الاتفاقية أقرت تشكيل لجنة من قبل الطرفين لوضع الإستراتيجيات والإجراءات اللازمة لتفعيل التعاون وتنفيذ الاتفاقية على الوجه المطلوب.