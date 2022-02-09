شكرا لقرائتكم خبر عن 297 ألف اختبار طبي بـ«مركز السموم» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى المركز الإقليمي لمراقبة السموم بصحة الشرقية، أكثر من 297 ألف اختبار طبي وشرعي، وإجراء 151422 فحصا مخبريا للأدوية المساء استعمالها، إضافة إلى 14151 فحصا لحالات الاشتباه، و25906 فحوصات لعينات السموم الإسعافي، فيما بلغ عدد فحوصات الكيمياء الشرعية 58297 فحصا، وذلك خلال العام الماضي.

وأكدت صحة الشرقية أن المركز قدم اختبارات الكشف عن السموم الدوائية بـ 6214 عينة، والتحليل الكيميائي والبكتيري لعينات المياه، بالتعامل مع 9388 اختبارا.