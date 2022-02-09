شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل فريق من «تعليم الشرقية» و«هدف» للتعاون في 9 مجالات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّعت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، وصندوق الموارد البشرية «هدف» وثيقة شراكة، أمس الأول، للعمل على تعزيز ثقافة الإرشاد المهني للطلاب والطالبات وأولياء الأمور والكادر التعليمي، وقّعها مدير عام التعليم د. سامي العتيبي، ومدير عام الصندوق بالمنطقة عبدالعزيز اليوسف.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص: إن إدارة التعليم تسعى لتطوير مفهوم وأساليب الإرشاد المهني وتبادل الخبرات بين إدارة التعليم وصندوق «هدف»، مؤكدًا أن الشراكة تتضمن تشكيل فريق موحّد ومتخصص لتنفيذ كافة بنود الشراكة بالكفاءة والجودة المستهدفة، وأنها تشمل نحو 9 برامج في المجالات المشتركة.

وبيّن الباحص أن برنامج الإرشاد المهني يستهدف أن يكون جزءًا أساسيًا في إعداد الأفراد لمستقبلهم وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع من خلال بناء قدراتهم العامة وتحديد ميولهم ومهاراتهم.

وأضاف إن البرنامج سيدعم اهتماماتهم وتطلعاتهم بما يمكنهم من اتخاذ القرارات التعليمية والتدريبية والمهنية، ويواكب رؤية المملكة 2030 في ظل برامجها وأهدافها كتعزيز «تنمية القدرات البشرية» لتأهيل مخرجات ذات قدرة تنافسية.

وأشار إلى أن إدارة التعليم ستحث الطلاب والطالبات للاستفادة المُثلى من بوابة «رسل» لتحديد ميولهم المهنية وسماتهم الشخصية، ومن ثم إرشادهم إلى البرامج التدريبية والتطويرية المناسبة لكل مسار مهني، لافتًا إلى أهمية إكساب الطلبة المعارف والمهارات اللازمة لسوق العمل ورفع الوعي بمتطلبات سوق العمل من مهارات.