شكرا لقرائتكم خبر عن .. ويوجه «البيئة» ببذل المزيد من الجهود لخدمة المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بالدور الحيوي الذي يؤديه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، في الحفاظ على البيئة من الملوثات المختلفة ومتابعة احتياجات المستفيدين من خدمات الوزارة من مزارعين أو صيادي أسماك، مشددًا على ضرورة بذل المزيد من الجهود لخدمة المواطنين، خاصة بعد نقل العديد من الاختصاصات البلدية وأسواق النفع العام لوزارة البيئة.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، والذي قدّم لسموه التقرير السنوي للفرع والإنجازات التي تمت خلال العام الماضي 2021، موضحًا أن فرع الوزارة في المنطقة حقق العديد من الإنجازات، من أهمها تنفيذ 35 حملة تشجير، أسفرت عن زراعة أكثر من 900 ألف شجرة بالمنطقة.

وأضاف: بلغ متوسط عدد زوار المتنزهات الوطنية 40 ألفا، وردم وتحصين أكثر من 87 بئرًا مكشوفة، ومعالجة وتحصين أكثر من مليون رأس ماشية، وتم تنفيذ 62 مشروعا لإنتاج اللحوم البيضاء والحمراء، وبلغت المنتجات السمكية بالمنطقة 47 ألف طن.

وبيّن م. المطيري أنه تم القضاء على الجراد بالمنطقة بنسبة 100 ٪، وتم خفض نسبة الإصابة بسوسة النخيل الحمراء إلى 14 ٪ بنخيل المنطقة، وبلغت الصادرات النباتية بمنافذ المنطقة أكثر من 178 ألف طن، وتم تنفيذ أكثر من 6300 جولة رقابية نفذها المراقبون بالمنطقة.

ورفع المطيري شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه ومتابعته لأعمال وبرامج الفرع لخدمة المواطنين والمستفيدين من خدمات الوزارة.