شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: فعاليات «ربيع النعيرية» جذبت سكان المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بما قُدم خلال مهرجان ربيع النعيرية في نسخته العشرين، من فعاليات جاذبة للأسر من سكان المحافظة والمنطقة بشكل عام.

جاء ذلك خلال تكريم سموه، الجهات الداعمة للمهرجان بحضور أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، ورئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر الرزيزاء، وذلك في مكتب سموه بديوان الإمارة، أمس.

من ناحيته، أكد محافظ النعيرية رئيس اللجنة العليا للمهرجان منصور الداوود أن المهرجان حظي بإقبال كبير تجاوز مائتين وستة آلاف زائر من المملكة ودول الخليج العربي، واستمرت فعالياته على مدى 9 أيام شملت مشاركة العديد من الحِرَف والأسر المنتجة، وإحياء الموروث الشعبي للمنطقة وتقديم عروض يومية جاذبة.

وأضاف الداوود إن المهرجان اشتمل على العديد من الفعاليات والقرى التراثية وشارك فيه 80 أسرة منتجة، و120 متطوعا ومتطوعة، مكملا: «تمت هذا العام إضافة عدد من الأركان والفقرات المختلفة ليكون المهرجان وجهة لأهالي المنطقة الشرقية وزائري المحافظة من دول الخليج».

وأشار إلى أن فعاليات المهرجان تضمنت، مشاركات مختلفة للعديد من الإدارات والجهات الحكومية وأمسيات شعرية وإنشادية بصفة يومية، فيما شهدت خيمة المعارض المصاحبة حضورا مميزا من زوار المهرجان، إضافة إلى القرية الشعبية التي قدمت للحضور التراث العربي والحِرَف اليدوية القديمة.