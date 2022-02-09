شكرا لقرائتكم خبر عن ربط النتيجة بتوكلنا.. توفير مواقع معتمدة للمستضد السريع ضرورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مختصون، أهمية اعتماد فحص المستضدات السريع لفيروس كورونا ، كخيار إضافي، مع فحص الـ PCR، وذلك للتسهيل على الطلاب والأفراد الذين يسافرون بشكل دائم، مشيرين إلى ضرورة وضع آليات واضحة لاعتماد «المستضد»، وتوفير أجهزة آمنة وموثوقة في عدد من المستشفيات والمستوصفات والصيدليات وغيرها ليتم من خلالها عمل الاختبار، وكتابة التقرير، ورفعه في نظام توكلنا.أجهزة بالصيدلياتوقالت استشاري الأمراض الباطنة بمستشفى الملك فهد الجامعي في جامعة الإمام عبدالرحمن، د. عائشة العصيل: مع قرار وزارة الداخلية بوجوب عمل فحص PCR عند الدخول والخروج من المملكة العربية السعودية ، حرصا على استقرار الوضع الصحي ومنع التفشي وبالأخص مع متحور أوميكرون، أصبح من المهم اعتماد المستضدات السريعة، نظرا لأن الكثيرين دائمو السفر، وبالتالي فإن الفحص السريع حل مثالي، ولكن يبقى السؤال ما آلية اعتماد المستضدات السريعة؟، مشيرة إلى أهمية توفير أجهزة آمنة وموثوقة في عدد من المستشفيات والصيدليات وغيرها ليتم من خلالها عمل الاختبار، وكتابة التقرير، ورفعه في نظام توكلنا.

صحة الرصدوأوضحت أن هذه الآلية تضمن دقة وصحة الرصد وتسهل على المسافرين إجراء الفحص بما لا يعرض المجتمع لأي موجة تفشٍّ للفيروس، مضيفة: نحن، ولله الحمد، في موجة الانحسار، أما بالنسبة للدول الأخرى التي يتردد منها وإليها المواطنون والمقيمون، فقد تم اعتماد عدد من الصيدليات لعمل الاختبار السريع مع تقرير طبي وبسعر معقول كما في مملكة البحرين، وأتمنى أن يتم اعتماد نفس الفكرة في باقي الدول مما يسهل على الناس.

خيار مهم وذكرت استشاري الأمراض المعدية د. حوراء البيات أن قرار عمل المسحة للقادمين للمملكة قبل 48 ساعة من الدخول، يضمن عدم الإصابة أو احتمالية نشر الفيروس، وسلامة الركاب، ومن جهة أخرى، فإن المستضد السريع، خيار مهم جدا للمترددين بكثرة على دخول المملكة، كالدارسين وغيرهم، والذين يحتاجون لعمل المسحة بشكل متكرر.

وأضافت: إنه من المهم توثيق المسحة من الجهات المعتمدة، حتى تعطي النتائج المرجوة منها، إذ إنها توفر الوقت بشكل كبير، ويبقى، فقط، آلية اعتمادها وتوثيقها.

تخصيص أجهزة آمنة وموثوقة بالمستشفيات والصيدليات