شكرا لقرائتكم خبر عن ربط النتيجة بتوكلنا.. توفير مواقع معتمدة للمستضد السريع ضرورة والان نبدء بالتفاصيل
صحة الرصدوأوضحت أن هذه الآلية تضمن دقة وصحة الرصد وتسهل على المسافرين إجراء الفحص بما لا يعرض المجتمع لأي موجة تفشٍّ للفيروس، مضيفة: نحن، ولله الحمد، في موجة الانحسار، أما بالنسبة للدول الأخرى التي يتردد منها وإليها المواطنون والمقيمون، فقد تم اعتماد عدد من الصيدليات لعمل الاختبار السريع مع تقرير طبي وبسعر معقول كما في مملكة البحرين، وأتمنى أن يتم اعتماد نفس الفكرة في باقي الدول مما يسهل على الناس.
خيار مهم وذكرت استشاري الأمراض المعدية د. حوراء البيات أن قرار عمل المسحة للقادمين للمملكة قبل 48 ساعة من الدخول، يضمن عدم الإصابة أو احتمالية نشر الفيروس، وسلامة الركاب، ومن جهة أخرى، فإن المستضد السريع، خيار مهم جدا للمترددين بكثرة على دخول المملكة، كالدارسين وغيرهم، والذين يحتاجون لعمل المسحة بشكل متكرر.
وأضافت: إنه من المهم توثيق المسحة من الجهات المعتمدة، حتى تعطي النتائج المرجوة منها، إذ إنها توفر الوقت بشكل كبير، ويبقى، فقط، آلية اعتمادها وتوثيقها.
تخصيص أجهزة آمنة وموثوقة بالمستشفيات والصيدليات