شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة «التفاهم» بالخدمة المدنية مع كوريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمة المدنية م. ماهر القاسم، بديوان الوزارة، أمس، مع سفير جمهورية كوريا لدى المملكة بارك جون، العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تعزيز سبل التعاون في مجال الخدمة المدنية، وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بهذا الشأن. وتأتي اللقاءات ضمن خطط الوزارة لتعميق علاقاتها الدولية، والاطلاع على مختلف التجارب والخبرات والاستفادة منها، وتوسيع إمكانات التعاون الدولي، بما يسهم في تطوير العمل وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.