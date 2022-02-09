شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح وحدة صحية لنازحي مخيم الجفينة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، وحدة صحية للنازحين في مخيم الجفينة بمدينة مأرب، ضمن مشروع خدمات الرعاية الصحية الأولية وإدارة حالات سوء التغذية في اليمن.

واطلع مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب د. عبدالعزيز الشدادي، على الخدمات الصحية المجانية التي تقدمها الوحدة الصحية للأسر النازحة، مقدما شكره الجزيل لمركز الملك سلمان للإغاثة على جهوده الداعمة للقطاع الصحي اليمني.

من جهة أخرى، تفقد الشدادي سير أداء الفرق الطبية العاملة في مدارس مخيم الجفينة الأساسية، وهي: «التحرير، واليرموك، والنصر، وصفية، والوحدة، وعمار بن ياسر»، ضمن مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية المدرسية للطلاب والطالبات والكوادر التعليمية الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة، واستمع إلى شرح موجز من مديري المدارس والفرق الطبية العاملة فيها عن الخدمات العلاجية والدعم النفسي المقدم للطلاب والطالبات، والتي تستمر حتى نهاية العام الدراسي.