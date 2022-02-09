شكرا لقرائتكم خبر عن 218 عملية جراحية للعيون في تشاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للأسبوع الثاني على التوالي حملته الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في جمهورية تشاد، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي خلال الفترة من 1 حتى 3 فبراير 2022م في محافظة أنجمينا، تشخيص 1702 حالة، و218 عملية جراحية متخصصة، وتقديم 822 وصفة طبية، وتوزيع 453 نظارة. يذكر أن هذه الحملة التي دشنها المركز في 23 يناير الماضي بمدينة مندو، تأتي بهدف مساعدة الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون تغطية تكاليف العلاج.