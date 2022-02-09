شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة أممية بجهود المملكة في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله الربيعة، في مقر المركز بالرياض، أمس، مع منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن وليام جريسلي، الوضع الإنساني في اليمن، والجهود الإغاثية والإنسانية المبذولة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق في ظل الأزمة الصعبة التي يمر بها، كما جرت مناقشة التهديد الإنساني المتعلق بوضع خزان النفط «صافر» ومخاطر التسرب منه.

وأشاد جريسلي بالجهود الإنسانية بالغة الأهمية المبذولة من المملكة في اليمن، مؤكدا أهمية دعمها المستمر في مواجهة الأزمة الإنسانية هناك، منوها بالتعاون المثمر مع مركز الملك سلمان للإغاثة، وقال إن الجانبين يعملان معا لإيجاد حلول للتحديات الإنسانية في اليمن، معربا عن تقديرهم مساهمات المملكة ممثلة بالمركز في هذا الجانب.