شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق برنامج المجموعات البحثية في مجال الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، عن إطلاق برنامج المجموعات البحثية المختصة في مجال الإعاقة للعام 2022م، لتكوين مجموعات بحثية تعاونية مهتمة بالدراسات والبحوث الصحية، والطبية، والاجتماعية، والإنسانية، والتقنية والهندسية ذات العلاقة بالإعاقة.

ويقدم المركز دعماً للمجموعات يصل إلى 150 ألف ريال حسب الشروط والضوابط الخاصة للتقديم. وأوضح الأمين العام للمركز د. أحمد التميمي، أن من شروط المشاركة في برنامج المجموعات البحثية أن تكون المشاريع متوافقة مع أولويات المركز البحثية والأولويات الوطنية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وأن يكون للمجموعة باحث رئيس لقيادة المجموعة من إحدى المؤسسات الأكاديمية أو البحثية داخل المملكة، على أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة وله سجل إنجاز في العمل الجماعي، والمشاريع البحثية، والنشر العلمي، وأن يكون قد سبق له النشر في المجلات المفهرسة ضمن قواعد ISI، مشيرًا إلى أنه سيتم قبول الأبحاث الأصيلة المنشورة في قواعد بيانات «Web of Science -ISI».