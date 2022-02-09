شكرا لقرائتكم خبر عن 3330 إصابة بكورونا.. و1069 «حرجة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة أمس، 3330 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و3464 حالة تعاف جديدة، إضافة إلى حالتي وفاة، فيما بلغت الحالات الحرجة 1069.

وبينت الصحة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 715974، وعدد حالات التعافي 674244، والحالات النشطة 32771، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 8959.

ودعت الوزارة الجميع للتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.