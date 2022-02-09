الجرعة الثالثة لكورونا شرطا للمغادرين من المملكة والقادمين

وإلزام جميع القادمين إلى المملكة، بمن في ذلك المواطنون -بغض النظر عن حالة تحصينهم- بتقديم نتيجة سلبية لفحص (pcr) معتمد، أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا (covid-19 Antigen) خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة أو الدخول إليها، ويستثنى من ذلك من هم أقل من 8 أعوام، مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.
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