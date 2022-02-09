الجرعة الثالثة لكورونا شرطا للمغادرين من المملكة والقادمين

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، عن بدء سريان قرار الاشتراطات الخاصة بالمغادرين من المملكة والقادمين إليها، حيث اشترطت لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة أخذ الجرعة التنشيطية (الثالثة) من لقاح (كوفيد-19) لمن أمضى 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عامًا، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا.

وإلزام جميع القادمين إلى المملكة، بمن في ذلك المواطنون -بغض النظر عن حالة تحصينهم- بتقديم نتيجة سلبية لفحص (pcr) معتمد، أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا (covid-19 Antigen) خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة أو الدخول إليها، ويستثنى من ذلك من هم أقل من 8 أعوام، مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.