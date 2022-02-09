تعزيز الجهود للحد من حوادث ناقلات المواد البترولية

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة ينبع وبرعاية المحافظ سعد مرزوق السحيمي ورشة عمل بعنوان «حوادث ناقلات المواد البترولية» بمشاركة عدة جهات حكومية وخاصة للتباحث ومناقشة مسببات حوادث الناقلات وسبل الحد منها لسلامة الأرواح والممتلكات، وذلك بمركز الملك فهد الحضاري بالهيئة الملكية بينبع.

وتحدث خلال الورشة 6 متحدثين تناولوا متطلبات التعامل مع حوادث ناقلات المواد البترولية والضوابط العامة لنقلها والأدوار المناطة بكل من الهيئة العليا للأمن الصناعي وشركة الغاز والتصنيع الأهلية، والأدوار الرقابية للأمن الصناعي، واستعراض بعض التجارب والممارسات الناجحة، والتحديات والمعوقات في هذا المجال.

وخلصت الورشة إلى عدد من التوصيات بتعزيز الجهود التنسيقية التكاملية للحد من حوادث ناقلات المواد البترولية، وإعداد دراسة تحليلية حول مسببات تلك الحوادث، فضلا عن إعداد دليل عمل للإجراءات المشتركة، والاسترشاد بالتجارب الناجحة وتبادل الخبرات، وكذلك التأكيد على الشركات الناقلة للمواد البترولية التقيد بالتعليمات المنظمة ومتطلبات السلامة، الاستمرار في رفع المستوى التأهيلي وتوظيف التقنية في مجال مواجهة حرائق المواد البترولية.