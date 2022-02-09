تدشين سُفراء الوسطية في نسخته السادسة

نوّه نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل، بالأعمال والمبادرات المُجتمعية المقدمة من برنامج «سُفراء الوسطية» التي تسهم بشكلٍ مباشر في تعميق مفهوم الوسطية بين جيل المؤسسات التعليمية الجامعية بما يُمكنهم ويُؤهلهم لحماية الأمن الفكري لدى مجتمعاتهم.

جاء ذلك، خلال تدشينه أعمال برنامج «سُفراء الوسطية» في نسخته السادسة، نيابة عن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، وتُنظمه جامعة طيبة بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني تحت عنوان «هوية وطن» للعام 1443هـ، ويستمر أربعة أيام، ويتضمن 40 مبادرةً يقدمها نخبة من المتخصّصين.

وأشار الأمير سعود بن خالد الفيصل، إلى أن المحاور السامية للبرنامج تستند على رسالة الوسطية والاعتدال لهذه البلاد منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- وواصل هذا المنهج القويم، ملوك هذه البلاد -رحمهم الله- وصولًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، ليكون مجتمعنا أنموذجًا يُحتذى به في الاعتدال والتوسط، بعيدًا عن الغُلو والتطرف في تعاملاته اليومية ومناشطه الإنسانية كافة.

وخلال الحفل، الذي أُقيم في جامعة طيبة بمناسبة إطلاق النسخة الجديدة من البرنامج، شاهد نائب أمير منطقة المدينة المنورة والحضور، فيلمًا تناول محاور برنامج «سُفراء الوسطية» والمبادرات المنبثقة منه، ثم شاهد الحضور عرضًا مرئيًا عن دعم مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية المقدم لجميع أنشطة البرنامج.