شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الداخلية: بدء سريان قرار الاشتراطات الخاصة بالمغادرين من المملكة والقادمين إليها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الداخلية اليوم، عن بدء سريان قرار الاشتراطات الخاصة بالمغادرين من المملكة والقادمين إليها.

وتضمن القرار أنه يشترط لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة أخذ الجرعة التنشيطية، لمن أمضى 3 أشهر من تلقى الجرعة الثانية.

كما تضمن القرار إلزام جميع القادمين إلى المملكة، بمن في ذلك المواطنين بغض النظر عن حالة تحصينهم، بتقديم نتيجة سلبية لفحص "PCR" معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا خلال 48 ساعة من موعد المغادرة أو الدخول إليها.