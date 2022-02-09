شكرا لقرائتكم خبر عن 10 شهور للتسليم.. إنجاز 98.6 % من الألواح الخرسانية لجسر دوار صفوى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - الانتهاء من طبقة الأساس الأسفلتي.. و394 مليون ريال حجم التكلفة

جسران «بري» بطول 300 متر.. و«بحري» 700م

أنجز فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية، صب 1937 من الألواح الخرسانية لجسر دوار صفوى البري، من إجمالي 1970، من الطريق الواقع على امتداد طريق صفوى/ رأس تنورة، بنسبة تجاوزت 98.6 %، والذي دخل مرحلته الأخيرة، وتبلغ قيمة تكلفته 394.759 مليون ريال، على أن يتم تسليم المشروع في غضون 10 أشهر تقريبا.

المراحل الأخيرة

وقال مدير فرع الوزارة بالمنطقة م. أحمد الغامدي، إن المشروع في مراحله الأخيرة وتم الانتهاء من طبقة الأساس الأسفلتي الأولى بطول 3 كم، وصب 242 كمرة بالكامل، و1937 من الألواح الخرسانية من إجمالي 1970 للجسر البري لدوار صفوى.

وأوضح م. الغامدي أن المشروع يأتي ضمن خطة وزارة النقل لتسهيل التنقل بين مناطق ومحافظات المملكة ورفع مستوى السلامة المرورية، مؤكدا أن المشروع يختصر المسافة من محافظة رأس تنورة وإليها، كما أنه يربط محافظات المنطقة الشرقية، ويعتبر مدخلا آخر لمحافظة رأس تنورة.

طريق الدمام / رأس تنورة

وقال م. الغامدي: يشتمل المشروع على تنفيذ جسرين؛ أحدهما بري بطول 300 متر، والآخر بحري بطول 700 متر، بالإضافة إلى استكمال الطريق الذي يربط بين طريق الدمام / الجبيل ورأس تنورة بطول 14 كيلو مترا. ولفت م. الغامدي إلى أن العمل يجري حاليا في تنفيذ الجسر البري أعلى دوار صفوى الذي يبلغ طوله 300، على طريق صفوى/ المطار عند مدخل القطيف.

ازدواج طريق صفوى

وبيَّن أن المشروع يعد استكمالا للمشروع السابق، والذي تم خلاله تنفيذ ازدواج طريق صفوى/ رأس تنورة، وتم تنفيذ طريق مزدوج بواقع 3 مسارات لكل اتجاه بطول 4.4 كم لكامل أعمال الطريق، من تقاطع طريق الدمام - الجبيل السريع حتى دوار صفوى، وتنفيذ امتداد الطريق حتى أسفل منسوب طبقة الأساس الأسفلتي بطول 4.8 كم من دوار صفوى حتى قنوات التصريف على شاطئ صفوى، وتنفيذ 24 جسرا بحريا «قنوات تصريف مائية» للسماح باستمرارية حركة تيار الماء، حفاظا على البيئة البحرية، منها 15 قناة تصريف مائية بطول 1.30 كم جهة صفوى، و9 قنوات أخرى بطول 1.30 كم من جهة رأس تنورة.

توقيع العقد

يذكر أنه تم الانتهاء من مشروع طريق صفوى - رأس تنورة، بمرحلته الأولى في 2013م، وتم توقيع عقد المرحلة الأخيرة في 21/ 4/ 1442هـ، واستلم المقاول المشروع بتاريخ 26/ 3/ 1442هـ، وقد اشترطت الاتفاقية بين النقل والمقاول تسليم المشروع في 25/ 3/ 1444هـ، وبلغت قيمة عقد الاستشاري 42.197.40 ريال.