شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة الـ «PCR».. إقبال محدود على جسر الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365” حركة السفر عبر جسر الملك فهد، وذلك قبل ساعات من دخول شرط فحص PCR، للمغادرة من المملكة العربية السعودية أو القدوم إليها، حيز التنفيذ.

وشهد الجسر حركة إقبال محدودة، دون أي كثافات أو ازدحامات، وسط انسيابية في الإجراءات.الاشتراطات الجديدةوتشمل الاشتراطات الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في الواحدة من صباح اليوم الأربعاء، إلزام جميع القادمين إلى المملكة بمن في ذلك المواطنون بغض النظر عن حالة تحصينهم بتقديم نتيجة سلبية لفحص PCR معتمد، أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا.الإجراءات الصحيةإلى ذلك، أوضحت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد الإجراءات الصحية المتبعة للسفر عبر المنفذ، مشيرة إلى قبول الفحص الصادر من المملكة العربية السعودية، عند العودة إليها بشرط ألا تتجاوز مدته 48 ساعة.

الحجر الصحيوردًّا على تساؤل حول ضرورة عمل فحص PCR لمن ثبتت إصابته والتزم الحجر 7 أيام لمستكمل الجرعات و10 أيام لغير مستكملي الجرعات، قالت المؤسسة: «للسعوديين: لا يلزم عمل فحص PCR إضافي، ويكتفى بإحضار الفحص الأول، ولغير السعوديين يلزم عمل فحص PCR إضافي بعد انتهاء مدة الحجر بنتيجة سلبية».

شهادة معتمدة وطالبت المؤسسة بإحضار شهادة معتمدة يوضح فيها المسافر نوع الفحص إذا أجرى فحصاً سريعاً، مشيرة إلى عدم وجود أي تغيير في اللقاحات المعتمدة. وقالت: يجب الحصول على الجرعات المحددة حسب تعليمات الجهات المعنية لدخول غير السعوديين.

الفئات المستثناة وأكدت المؤسسة أن الأطفال دون سن 16 عامًا لا يلزمهم الحصول على الجرعة التنشيطية لمغادرة المملكة، وأن الفئات المستثناة من فحص PCR عند القدوم إلى المملكة هم دون 8 أعوام للسعوديين وغير السعوديين، وأن مدة صلاحية مسحة PCR للمواطنين البحرينيين عند قدومهم للسعودية 48 ساعة.