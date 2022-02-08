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«البياري» يلتقي بمدير التطوير الدولي بالقوات المسلحة الفرنسية 

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الدمام - شريف احمد - التقى مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذ‏ية الدكتور خالد بن حسين البياري اليوم بمدير التطوير الدولي بوزارة القوات المسلحة الفرنسية الفريق تييري كارلييه.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وطرق تطوير المجالات المشتركة وتنميتها، إضافة إلى مناقشة بعض القضايا والتطورات في المنطقة.

حضر اللقاء وكيل وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية أحمد بن علي عسيري، ووكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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