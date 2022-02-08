إزالة 457 لوحة مخالفة من شوارع مكة

أزالت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في وكالة البلديات، عدداً من اللوحات الإعلانية المخالفة في الطرق الرئيسية، ضِمن نطاق البلديات الفرعية، وذلك في إطار جهودها لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري.

شوارع وأرصفة

وأوضحت وكالة البلديات، أنه تم تنفيذ حملة رقابية موسَّعة، لإزالة اللوحات الإعلانية والتجارية، المشوهة للمنظر العام والمخالفة للأنظمة البلدية، التي توضع بغرض الدعاية والإعلان على الشوارع والأرصفة، مشيرة إلى إزالة 457 لوحة تجارية مخالفة، في الطرق الرئيسية في نطاق بلديتي العمرة والشوقية الفرعية، إضافة إلى رفع مخلفات البناء ونتائج الحفر المشوهة للمنظر العام، بنطاق بلدية العمرة، بمشاركة الإدارة العامة للنظافة، مؤكدة بمتابعة الفرق الميدانية عملها الحثيث، للمحافظة على المكتسبات عن طريق رصد المخالفات، بصورة مستمرة وإزالتها أولاً بأول.

سيارات مهملة

من جانبٍ آخر رفعت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة، 88 سيارة مهملة وهياكل تالفة ومتعطلة، من المحاور والشوارع الرئيسة، ضمن النطاق الإشرافي للبلديات التالية، العزيزية و العتيبية، والمعابدة والجموم الفرعية، وذلك بعد إشعار ملاكها من خلال وضع تحذيرات مكتوبة، وإعطائهم مهلة لرفعها قبل سحبها.